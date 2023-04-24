Власть 24 апреля 2023, 12:36 Пушилин напомнил о военных преступлениях ВСУ 2014 года в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: военные преступления начались в ДНР в мае 2014 года Википедия

Читать 360tv в

Военные преступления Украины начались в Донбассе в мае 2014 года. Тогда жители региона стали потихоньку понимать, что происходит. На это указал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Началась череда военных преступлений. Начиная с 26 мая — что касается Донецка. В Славянске уже шли боевые действия. В Донецке для тех, кто сомневался, все стало очевидно», — рассказал он.

Реклама

По его словам, киевский режим использовал авиацию, вертолеты.

«Мы это увидели в донецком аэропорту 26 мая. Тогда все немного пересмотрели свой взгляд на то, что происходит. Была полноценная война», — подчеркнул Пушилин.

На стороне ДНР сражались ополченцы, которые работали на шахте. Сначала они образовали разрозненные отряды, потом уже создали Народную милицию. Врио главы ДНР напомнил, что республику провозгласили 7 апреля 2014 года, это произошло через некоторое время после госпереворота на Украине и после присоединения Крыма к России.