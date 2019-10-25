Пункты о жестоком обращении с животными добавят в КоАП

«Проблема в том, что у нас сейчас законодательство очень сильно отстает от базового закона „Об ответственном отношении к животным“. Закон создает совершенно новые реалии отношений человека и животного, а остальное законодательство за ним катастрофически не успевает», — сказал Бурматов.

Россиян будут наказывать за выброшенных животных. Чтобы избежать штрафа или иного вида административного наказания питомца необходимо передать другому хозяину или в приют. Приюты, по словам депутата Госдумы, — новая сфера для России. Их деятельность никак не регламентирована.

«Мы предлагаем за несоблюдение требований, связанных с обращением животных в приютах, ввести административное наказание», — сообщил Бурматов, добавив, что требования к приютам должны быть прописаны в соответствующем подзаконном акте.

Кроме того, предлагается ввести наказания за содержание и использование животных в культурно-зрелищных мероприятиях, за организацию и проведение боев с участием живых существ, за производство и распространение контента, где содержатся сцены жестокого обращения с животными.

«Еще один состав — это покусы. Тоже сейчас проблема — возбудить дело по покусам. Крайне тяжело. Этот состав туда вводим. Если твоя собака кого-то покусала, и это не привело к тяжким телесным повреждениям или к смерти (а сейчас есть ответственность за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности), если собака „цапнула“ человека — за покусы и за порчу имущества тоже будет установлена ответственность», — подчеркнул глава комитета.