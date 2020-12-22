Решение избранного президента США Джо Байдена вакцинироваться от коронавируса публично не мотивирует президента Владимира Путина поступить так же. Россия — самодостаточная страна.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его процитировал «Интерфакс».

У Пескова спросили, не мотивирует ли российского лидера сделать прививку от коронавируса публично тот факт, что избранный президент США Джо Байден вакцинировался в присутствии СМИ.

«Абсолютно. Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена. И вы знаете, что президент постоянно занимается вопросами вакцинации людей и именно он, собственно, является таким мотором, который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам», — ответил пресс-секретарь.

Он также отметил, что президент исчерпывающе объяснил свое решение по вакцинации во время пресс-конференции, которая прошла 17 декабря. Тогда Путин отметил, что эксперты пока не рекомендуют прививаться людям, которые старше определенного возраста. Он подчеркнул, что входит в возрастную группу, до которой вакцинация пока «не добралась».

У Пескова также уточнили, означает ли поступок Байдена, что американская вакцина не имеет ограничений по возрасту пациента, или «дело здесь не в вакцинах». В ответ на это он посоветовал задать этот вопрос не ему, а пресс-секретарю самого Байдена — он сможет объяснить, «почему и что это означает».