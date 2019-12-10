Псковский губернатор предложил эстонцам изучить историю
Эстонские дипломаты потребовали передачи прибалтийскому государству Печорского района Псковской области. Такие заявления высказываются не впервые.
Комментируя эти притязания, губернатор региона припомнил фразу Путина по поводу Крыма: «от мертвого осла уши вы получите [а не Крым]». А также посоветовал эстонцам подучить историю.
«Я не буду повторять фразу начальника про уши от мертвого осла. Там у нас Печоры и Изборск звучали. У них есть шанс получить возможность жить там. Для этого нужно получить российское гражданство. Это исконно русские территории. Если коллега плохо знаком с историей, мы ему можем провести экскурсию здесь. Можем даже на Чудском озере», — пообещал Ведерников.
Высказывание политика позабавило пользователей Сети. В частности, в telegram-канале «Выпускайте Кракена» написали: «Можно не сомневаться, что наши западные коллеги не рискнут согласиться на такую экскурсию».