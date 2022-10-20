Психоневрологический интернат появится в Павловске | 360°

Власть 20 октября 2022, 21:55 Психоневрологический интернат появится в Павловске

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Психоневрологический интернат на 300 человек появится в Павловске. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Воспитанники интерната смогут получить профессиональное лечение, услуги по социальной адаптации, физиотерапии», — рассказали в пресс-службе.

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Учреждение построят на деньги из бюджета Санкт-Петербурга. В интернате появятся библиотека, актовый зал и мастерские.

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