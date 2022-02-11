Психологическую помощь могут начать оказывать по ОМС после ковида

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС. Речь идет об услуге для переболевших COVID-19.

Она заявила, что психиатрическая реабилитация должна быть включена как и другие виды постковидной реабилитации в полис ОМС,

«Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС», — сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента. Ее процитировал ТАСС.

За последние сутки в России выявили максимальное число заражений коронавирусом за весь период пандемии. Речь идет о 203 949 подтвержденных случаях. Госпитализация понадобилась 19 281 человеку. За прошедшие 24 часа выписались 112 236 пациентов, скончались 19 281.

Больше всего заболевших за сутки в Санкт-Петербурге (+22 070), Москве (+18 541) и Подмосковье (+8967). При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе прошел пик заражений «омикроном».