Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Он отметил, что РФ пока отстает от других стран в этой сфере.

В среду Владимир Путин по видеосвязи пообщался с представителями общественности.

«Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области», — процитировал ТАСС слова главы государства.

Также сегодня Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда учителей, но при этом нужно исходить из возможностей бюджета. Доступность и качество школьного образования — это вопросы, которые имеют важность для каждый российской семьи, подчеркнул президент.