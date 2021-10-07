Психолог пояснил, почему российскому президенту дарят собак

Президенту России Владимиру Путину сегодня 7 октября исполняется 69 лет. В качестве подарков главе государства часто преподносят собак различных пород. Его коллеги знают, что он любит проводить время с животными. Как это характеризует российского лидера, пояснила практический психолог Марина Гладышева, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, традиция дарить животных главам государств зародилась еще в древности. Подарки подчеркивают статус президента, а не какие-то его личные пожелания.

«Ритуальные подношения цветов, фруктов, животных часто сопровождались песнопениями и танцами. Все это должно было задобрить богов, в которых верили люди», — объяснила психолог.

Например, в 2000 году министр обороны Сергей Шойгу подарил Путину щенка черного алабая по кличке Конни. Несколько раз животное сопровождало президента на деловых встречах. В 2010 году Бойко Борисов подарил российскому лидеру щенка каракачанской овчарки. Позже по итогам конкурса ее назвали Баффи. В 2012 году Акита Норихиса Сатакэ привез из Японии щенка породы акита-ину. Путин решил назвать его Юмэ, что переводится как «мечта».

В 2017 году президент Туркмении подарил на день рождения российского лидера еще одного щенка алабая по кличке Верный. На одной из деловых встреч Путин даже пару раз поцеловал его в макушку.

Кроме собак, российскому президенту дарили лошадей, козу и уссурийского тигренка.