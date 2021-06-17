Психолог оценил поведение Путина на встрече с Байденом

Встреча президентов России и США состоялась 16 июня. Психолог Олег Долгицкий прокомментировал поведение обоих глав государств для РИА ФАН.

Психолог отметил, что в ходе саммита Владимир Путин проявлял инициативность, продемонстрировав «смелость и открытость».

«Первым протягивал руку в самом начале встречи, первым инициировал рукопожатие. Это говорит о смелости и открытости. Смелость сегодня — очень дорогая валюта, не каждый ее может позволить», — считает специалист.

В Джо Байдене психолог увидел «усталость», отметив, что президент США сорвался на журналиста на пресс-конференции.

«Лет Байдену немало, и я думаю, что такая реакция на журналиста могла быть вызвана усталостью. Он мог сорваться. Журналисты подначивают, подталкивают, человек мог не удержаться. Это снижает уровень доверия к нему и показывает недостаточный уровень компетенции для такого мероприятия», — заявил Долгицкий.