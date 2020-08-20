Психолог: Лукашенко не справился с эмоциональным накалом

«Не справился с эмоциональным накалом. Именно об этом и говорит его исчезновение на несколько дней», — заметила Соболева.

По ее мнению, Лукашенко мог впечатлить окружающих лишь честностью, бескорыстием и надежностью, но не замкнутостью и перепадами настроения.

Психолог выразила уверенность, что президент не сможет вернуть доверие своих граждан, так как он упустил все возможности, которыми обладал.