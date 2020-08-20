Психолог: Лукашенко не справился с эмоциональным накалом
Психолог Натали Соболева пришла к выводу, что в свете последних событий белорусский президент Александр Лукашенко проявил раздражительность и нетерпимость. Об этом сообщили «Дни.ру».
«Не справился с эмоциональным накалом. Именно об этом и говорит его исчезновение на несколько дней», — заметила Соболева.
По ее мнению, Лукашенко мог впечатлить окружающих лишь честностью, бескорыстием и надежностью, но не замкнутостью и перепадами настроения.
Психолог выразила уверенность, что президент не сможет вернуть доверие своих граждан, так как он упустил все возможности, которыми обладал.