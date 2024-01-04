Власть 04 января 2024, 13:37 Проживавшим в Крыму до марта 2014 года иностранцам дадут гражданство России Путин подписал закон о приеме в гражданство России живших в Крыму до 2014 года РИА «Новости»

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Иностранные граждане и уроженцы Крыма, проживавшие на полуострове до 18 марта 2014 года, получили право подать на гражданство России. Норму также распространили на тех, кто не имел никакого паспорта или отказался от российского подданства, но теперь решил вернуться. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

В документе уточнили, что подать документы на российский паспорт могут граждане Украины, родившиеся и постоянно жившие в Крыму или Севастополе до 18 марта 2014 года, а также их дети, супруги и родители.

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Норма также распространяется на не имеющих никакого гражданства уроженцев полуострова, покинувших Крым до присоединения к России.

Кроме того, получить российский паспорт могут иностранцы и люди без гражданства, чьи прямые родственники или они сами подверглись депортации из Крыма во времена СССР.

Этот же документ дал право подать документы на гражданство России обладателям паспортов Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившихся в РСФСР. Норма также действует для их супругов, детей и родителей.

Путин 4 января также подписал указ о праве на получение гражданства иностранцев, подписавших контракт с Минобороны во время проведения специальной военной операции.