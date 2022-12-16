Важное 16 декабря 2022, 23:11 Прожиточный минимум в новых регионах России утвердили на 2023 год Правительство определило уровень прожиточного минимума в новых регионах России на 2023 год Pxhere

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Правительство определило уровень прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на следующий год. Об этом сообщили на сайте Минтруда.

В Донецкой и Луганской народных республиках уровень прожиточного минимума в новом году на душу населения составит 11 213 рублей. Для трудоспособного населения — 12 222 рубля, а для пенсионеров и детей — 9643 и 10 877 рублей соответственно.

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«А для Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля, для трудоспособного населения — 12 692 рубля, пенсионеров — 10 014 рублей, детей — 11 295 рублей», — отметили в министерстве.

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Прожиточный минимум для каждого региона устанавливают по коэффициентам дифференциации. В министерстве пояснили, что прожиточный минимум по всей стране умножается на региональный коэффициент. В 2023 году для ДНР и ЛНР он составит 0,78, а для Запорожской и Херсонской области — 0,81.

В начале декабря Госдума определила прожиточный минимум по России в 2023 году. Он составит 16 242 рубля в месяц.