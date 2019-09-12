Прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье превысит общероссийский

Прожиточный минимум пенсионера на следующий год установили в Подмосковье. Соответствующий законопроект утвердили на заседании в Мособлдуме.

Так, прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 9908 рублей. Он превысит общероссийскую сумму — 9311 рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета области. Общая сумма составит более шести миллиардов рублей, учитывая доставку и пересылку денег.

«…Предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2020 год в размере 9908 рублей, что превысит величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации (9311 рублей — в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Министерство экономики и финансов региона проделало большую работу по расчету прожиточного минимума. По словам председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Алексея Голубева, если бы расчет осуществлялся по постановлению правительства, то сумма выходила бы меньше.

«Уровень жизни в столичном регионе, конечно же, выше, и понятно, что и прожиточный минимум выше. И мы должны до этого прожиточного минимума наших пенсионеров обеспечить», — отметил он.

Сроки переезда рынков в здания перенесли в Подмосковье Подробнее

Потребность на пенсионера определили с помощью данных о количестве получающих социальную доплату — 167,3 тысячи человек. Также сумму установили исходя из величины прожиточного минимума в Подмосковье и в целом по России за первые два квартала 2019 года. В первые восемь месяцев в области он составлял 9396 и 9848 рублей, а в стране — 8894 и 9236 рублей соответственно.