Власть 04 мая 2023, 23:48 «Провокация не удалась». Кадыров отреагировал на атаку дронов на Кремль Кадыров заявил, что провокация с атакой дронов на Кремль не изменит сценарий СВО РИА «Новости»

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Очередная украинская провокация не удалась, сценарий спецоперации меняться не будет. Так прокомментировал атаку дронов на Кремль глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что основная задача современной России и ее соратников — восстановить справедливость в мире, положить конец «однополярности и марионеточности» стран

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«Вот тогда будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора. Поэтому сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции», — написал глава региона.

Кадыров восхитился мудростью президента России Владимира Путина, который не поддался на «гнусную провокацию», как того ожидали организаторы атаки. Возмездие настигнет организаторов нападения на президента, оно будет «хирургически и ювелирно точным», подчеркнул глава Чечни.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев остро отреагировал на слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал не использовать атаку дронов для эскалации конфликта на Украине. Медведев назвал его «наглым старым дураком».