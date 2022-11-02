«Провокации не пройдут». Захарова ответила «выгодополучателям» зерновой сделки | 360°

Власть 02 ноября 2022, 02:34 «Провокации не пройдут». Захарова ответила «выгодополучателям» зерновой сделки Представитель МИД РФ Захарова: провокации с зерновой сделкой не пройдут РИА "Новости"

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Провокации с зерновой сделкой, подобные теракту на Черноморском побережье у Севастополя, не пройдут, это должны понять западные кураторы Украины. Такое заявление в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации больше не пройдут», — заявила Захарова.

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Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что атака на российские корабли — это уже «не провокации, а террористический акт». Украина попыталась нанести удар по кораблям ВМФ России, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, прикрываясь гуманитарной миссией. Захарова заявила, что должны быть гарантии от всех, кто подписался под этой сделкой, и в первую очередь, от ООН.

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Корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты отбили атаку украинских беспилотников 29 октября. Системы ПВО уничтожили все БПЛА. Российский МИД заподозрил причастность Великобритании к теракту в Севастополе.