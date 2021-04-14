Проверять знание русского языка и истории России у мигрантов станут чаще

Приезжающим в Россию трудовым мигрантам придется пересдавать экзамены по русскому языку, истории и законодательству России раз в три года, а не в пять лет, как это было ранее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

После успешной сдачи экзамена иностранцы получают специальный сертификат, который позволяет им получить разрешение на работу. Постановление главы российского правительства сократит срок действия этого документа.

«Установить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ со дня его выдачи <…> — три года», — говорится в документе.

Речь идет о сертификате, предусматривающем временное проживание. Если иностранец подал документы для вида на жительство, то его сертификат действует бессрочно. Срок его действия прекращается, если вид на жительство аннулируют.

Приемом экзамена и выдачей сертификатов занимаются включенные в специальный реестр образовательные организации в России и за рубежом.