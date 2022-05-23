МИД: Россия отозвала заявку на право проведения «ЭКСПО-2030»

Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение выставки «ЭКСПО-2030». Об этом сообщил МИД России.

Уведомление об этом уже передали в Международное бюро выставок. По данным ведомства, это «принципиальное решение» правительства.

«Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение», — говорится на сайте.

МИД заявил, что в связи с этим у России не получится честно конкурировать за право проведения выставки.

На сайте кабмина добавили, что премьер-министр Михаил Мишустин отправил гендиректору бюро Димитрию Керкентзесу письмо, в котором объяснил отказ России от участия и выразил надежду, что в ближайшее время выставочная сфера вернется к деятельности, не связанной с политикой.