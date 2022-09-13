Проведение мобилизации в России исключили | 360°

Власть 13 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Проведение мобилизации в России исключили Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии решений по военной мобилизации РИА "Новости"

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Решения о проведении полной или частичной мобилизации в России сейчас нет. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его процитировал ТАСС.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — заявил Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что результаты проведенных опросов и итоги выборов свидетельствуют о том, что россияне одобрили решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции.

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«Россияне поддерживают президента, это подтверждает и настроение людей, и действия людей: их участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос. Это подтверждают статистические данные», — пояснил Песков.

Он добавил, что жители страны сплотились вокруг тех решений, которые принял глава государства, поэтому никакие посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях изменить общественное мнение не могут.

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