Проведение мобилизации в России исключили | 360°

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Проведение мобилизации в России исключили

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии решений по военной мобилизации

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Решения о проведении полной или частичной мобилизации в России сейчас нет. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его процитировал ТАСС.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — заявил Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что результаты проведенных опросов и итоги выборов свидетельствуют о том, что россияне одобрили решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции.

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«Россияне поддерживают президента, это подтверждает и настроение людей, и действия людей: их участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос. Это подтверждают статистические данные», — пояснил Песков.

Он добавил, что жители страны сплотились вокруг тех решений, которые принял глава государства, поэтому никакие посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях изменить общественное мнение не могут.

Дмитрий Песков

Специальная военная операция РФ на Украине

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