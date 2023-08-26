Власть 26 августа 2023, 18:06 Процесс передачи ОСК в управление ВТБ закончат на днях Статс-секретарь Евтухов: ОСК передадут в управление ВТБ в ближайшие дни Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Юридический процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ закончат в ближайшее время. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Его процитировал ТАСС.

«Это буквально на днях произойдет, образно говоря. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено», — заявил Евтухов.

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Специалисты банка уже начали проводить аудит ОСК. Новому генеральному директору Андрею Пучкову нужно будет изучить работу головной компании и финансовые потоки, посмотреть какой ведется управленческий, операционный, бухгалтерский учет на каждой верфи.

Андрей Пучков ранее занимал должность первого зампредседателя правления ВТБ. Он ушел с этого поста после 20 лет службы. В банке Пучкова назвали блестящим юристом и мозговым центром многих проектов.

Передать ВТБ госпакет акций АО «Объединенная судостроительная корпорация» предложил президент России Владимир Путин. Президент банка Андрей Костин поблагодарил главу государства за доверие и заметил, что банк хорошо знает ОСК с самого ее создания и тесно с ней работает.