Власть 30 июня 2023, 12:07 «Процесс начался». Лавров рассказал, как попытка мятежа изменила Россию Глава МИД Лавров заявил, что Россия стала сильней после «передряги» с попыткой мятежа РИА «Новости»

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Попытка мятежа сделала Россию сильней, она уже начала меняться. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал об этом на брифинге, трансляцию которого организовала пресс-служба министерства.

Он назвал произошедшие 23 и 24 июня события передрягой. Россия, по словам Сергея Лаврова, выходила из любых передряг более крепкой и сильной.

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«Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — сказал министр.

Сергей Лавров заявил, что когда все началось, многие представители Запада говорили, что «треснул фасад российской власти», значит, они правильно поступили. По словам Сергея Лаврова, эти спикеры косвенно признались в том, что выступили против страны.

Министр сказал, что в целом нынешние события отразили магистральный процесс перехода от многовекового доминирования коллективного Запада к более демократичному многополярному миру. По его словам, эти страны стремятся не допустить подъема России в качестве самостоятельного центра многополярного устройства, поэтому развязали конфликт на Украине. Следующая мишень в списке — Китай.

Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженный мятеж непременно подавили бы. Он поблагодарил народ и военных за поддержку.