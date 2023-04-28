Власть 28 апреля 2023, 23:32 Процедуры госзакупок в России упростили Путин подписал закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры муниципальных и государственных закупок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Измененная процедура должна повысить эффективность и оперативность обеспечения нужд, сэкономить время заказчиков. Так, ценовой порог повышается с трех до 10 миллионов рублей при проведении электронного запроса котировок. До 31 декабря 2026 года он снимает ограничения на годовой объем таких закупок.

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Ценовой порог при закупках у единственного поставщика повышается до пяти миллионов рублей. Годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей.

На один год продлевается возможность строительных закупок «под ключ», она будет действовать до 1 января 2025 года.

Заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому присвоен второй номер по итогам тендера. Это станет возможным из-за расторжения контракта с победителем, который не смог выполнить условия контракта из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Также закон сокращает сроки согласования с ФАС при заключении контракта с единственным поставщиком. Заказчики смогут закупать специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия конкретного товарного знака без обязанности учитывать разные эквиваленты, если соответствующее решение приняла врачебная комиссия.

Ранее сообщалось, что российские производители электроники получат приоритет при проведении госзакупок. Теперь всю представленную на государственных закупках электронику проведут через трехуровневый механизм допуска.