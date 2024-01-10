Власть 10 января 2024, 08:06 Процедуру погребения участников СВО предложили уточнить в Госдуме Уточняющий процедуру погребения бойцов СВО законопроект внесли в Госдуму Nikita Tsitsagi/news.ru/globallookpress

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Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, уточняющий процедуру погребения погибших участников СВО. Авторы документа предложили разрешить представителям органов внутренних дел и публичной власти участвовать в церемонии.

Сейчас согласно приказу Минобороны в погребении военнослужащих, добровольцев и ветеранов боевых действий должны участвовать военные. Традиционно на церемонию доставляют солдат срочной службы из ближайших воинских частей по заявкам военкоматов. Но из-за занятости сотрудников военных комиссариатов или отдаленности места жительства погибшего бойца бывает и так, что вместо военнослужащих на траурную церемонию приезжают сотрудники ОВД, депутаты различных уровней, главы администраций районов, представители общественных организаций — они же обеспечивают почетный караул. Законопроект предлагает узаконить их участие в погребении.

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Поправки предложили внести в федеральные законы «О погребении и похоронном деле» и «О службе в органах внутренних дел РФ».