Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

Представители Минфина РФ отметили, с нашей стороны бумаги также подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Со стороны Кипра — министр финансов Константинос Петридис.

Положения договора вступят в силу с 1 января грядущего года. Согласно документу, будет введена льготная ставка в пять процентов для доходов в формате дивидендов и процентов.

«Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что изменения по такой же схеме были обсуждены с Мальтой и Люксембургом. В настоящий момент ведутся переговоры с Нидерландами.