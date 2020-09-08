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    08 сентября 2020, 14:30

    Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

    Полина Петрова

    Протокол об избежании двойного налогообложения подписали главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис. Мероприятие прошло перед началом пресс-конференции министров, сообщило РИА «Новости».
    Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

    Представители Минфина РФ отметили, с нашей стороны бумаги также подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Со стороны Кипра — министр финансов Константинос Петридис.

    Положения договора вступят в силу с 1 января грядущего года. Согласно документу, будет введена льготная ставка в пять процентов для доходов в формате дивидендов и процентов.

    «Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы», — рассказали в ведомстве.

    Уточняется, что изменения по такой же схеме были обсуждены с Мальтой и Люксембургом. В настоящий момент ведутся переговоры с Нидерландами.

    Новости SMI.FM