07 июня 2023, 13:44
Противоэпидемические меры примут в Херсонской области, чтобы избежать вспышек инфекции
Власти Херсонщины примут меры во избежание вспышки инфекций после ЧП на Каховской ГЭС
Власти Херсонской области проведут комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить вспышку инфекций после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций: начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — написал он.
Реклама
По его словам, водоснабжение восстановят после того, как пройдет вода. Также Алексеенко объявил о начале действия в Херсонской области режима ЧС регионального уровня. Это даст возможность быстро выплатить пострадавшим компенсации. Они составят 10 и 50 тысяч рублей.
Представитель правительства добавил, что до конца дня по области определят границы зон подтопления. Это поможет властям подсчитать число затопленных домов. Ранее сообщалось, что в воде оказались 1335 жилых строений на правом берегу Днепра.
Херсонская область
Реклама
Реклама