Власть 07 июня 2023, 13:44 Противоэпидемические меры примут в Херсонской области, чтобы избежать вспышек инфекции Власти Херсонщины примут меры во избежание вспышки инфекций после ЧП на Каховской ГЭС Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Власти Херсонской области проведут комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить вспышку инфекций после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций: начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — написал он.

Реклама

По его словам, водоснабжение восстановят после того, как пройдет вода. Также Алексеенко объявил о начале действия в Херсонской области режима ЧС регионального уровня. Это даст возможность быстро выплатить пострадавшим компенсации. Они составят 10 и 50 тысяч рублей.

Представитель правительства добавил, что до конца дня по области определят границы зон подтопления. Это поможет властям подсчитать число затопленных домов. Ранее сообщалось, что в воде оказались 1335 жилых строений на правом берегу Днепра.