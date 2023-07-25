Важное 25 июля 2023, 10:07 Против выборов в новых регионах развернули информационную кампанию — Пискарев Депутат Пискарев: недружественные страны пытались опорочить выборы в новых регионах РИА «Новости»

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Недружественные страны развернули информационную кампанию и попытались опорочить решение Центризбиркома провести в новых регионах России выборы. Для иллюстрации фейков они запланировали провокации на избирательных участках, предупредил депутат Василий Пискарев. Его заявление опубликовал Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Комиссией зафиксированы многочисленные попытки со стороны различных органов недружественных государств опорочить решения ЦИК России о назначении выборов в новых субъектах Российской Федерации», — сказал ее председатель.

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По мере приближения единого дня голосования «внешние силы», по словам депутата, их соратники внутри России и за ее пределами стали активней продвигать в медиапространстве идею о нелегитимности голосования на территории новых регионов России. Василий Пискарев предупредил, что для подтверждения своих обвинений они запланировали устроить на избирательных участках провокации.

Выборы 2023 года пройдут с 8 по 10 сентября. В них впервые примут участие новые регионы. Например, в Донецкой и Луганской народных республиках изберут депутатов парламентов.

В Подмосковье пройдут выборы губернатора, депутатов советов 10 городских округов, допвыборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17.