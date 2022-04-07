Против неонацистов, а не против Украины. Глава Крыма Аксенов напомнил цели спецоперации

Россия ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава республики Крым Сергей Аксенов напомнил цели кампании. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он озвучил их во время выступления на митинге-концерте «Своих не бросаем», посвященном восьмой годовщине провозглашения суверенитета Донецкой народной республики.

«Специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов, перешедших красную черту. Это сражение за Русский мир, и оно завершится нашей победой», — сказал Аксенов.

Россия не борется с Украиной. Напротив, Вооруженные силы (ВС) РФ делают все для обеспечения безопасности этой страны.

«Именно поэтому Вооруженные силы действуют так точно и осторожно, выполняя приказы верховного главнокомандующего», — подчеркнул Аксенов.

Глава полуострова заявил, что не видит смысла в переговорах. Спецоперацию могут завершить только ВС России, заявил он.

«Россия вновь заставит себя уважать, и операция будет доведена до логического завершения. Никакие переговоры не помогут. Мы гордимся нашими военнослужащими и ждем их дома», — сказал Аксенов.