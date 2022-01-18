Песков призвал не верить западным СМИ о санкциях против банков РФ

Материалы иностранных СМИ о том, что против государственных банков России могут ввести санкции, являются спекуляцией на тему. Таким публикациями верить не надо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтвержденных», — сказал Песков, его процитировал ТАСС.

Он рекомендовал ориентироваться на официальные заявления тех стран, которые «имеют пристрастие к санкционным действиям».

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что США и Евросоюз рассматривают альтернативные санкции против России вместо ее отключения от международной межбанковской системы платежей SWIFT. По данным издания, новые меры могут последовать, если Россия начнет военную операцию против Украины.