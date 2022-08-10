Протесты по законопроекту о едином операторе рекламы рассмотрят в профильном комитете Госдумы

Обращения компаний, не поддерживающих принятие законопроекта о едином операторе цифровой рекламы, направили для «проработки» в профильный комитет Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин расписал письмо президента РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — прим. ред.) Александра Шохина с позицией организации по законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» <…> первому зампредседателя ГД Александру Жукову и председателю комитета по экономической политике Максиму Топилину», — написали на сайте Госдумы.

Сообщается, что в Думу также поступили обращения других организаций и региональных парламентов, не поддерживающих принятие этого законопроекта в предложенной редакции. Это, в частности, АНО «Цифровая экономика», ассоциация рекламных компаний «Основа».

«Обращения направлены председателем Государственно Думы для проработки в профильный комитет», — отметили в парламенте.

Создать единого оператора рекламы предложили в свете того, что сейчас 76% рынка принадлежат иностранным юрлицам. По словам авторов законопроекта, введение нового закона поможет защитить национальные интересы. Однако не все согласились с такой постановкой вопроса.