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    30 июня 2021, 16:46

    Простыми словами объяснил логику. Политолог выделил ключевые моменты прямой линии Путина

    Александр Блинов, Екатерина Земская

    Главной целью Владимира Путина на прямой линии было объяснить логику действий власти. Ключевые моменты общения президента с россиянами в беседе «360» назвал директор Института политических исследований Сергей Марков.

    По оценке политолога, Путин в целом выступил очень убедительно. Население больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией, вакцинацией, а также с ростом цен и газификацией.

    Марков отметил, что президент РФ едва ли не впервые очень развернуто высказался на тему глобального потепления. Глава государства подчеркнул, что изменение климата — это глобальная угроза и что эта проблема касается и России.

    Среди международных тем, которых коснулся Путин, четко прозвучала позиция, что провокация с британским эсминцем Defender у берегов Крыма была организована не только Великобританией, но и США.

    «Более того, было предположительно сказано, что Россия может в будущем и топить корабли, что никакой войны в этом случае не будет, пускай люди не волнуются», — указал политолог.

    Путин очень жестко высказался и на тему Украины, отметил Марков. Позиция заключается в том, что встречаться с Владимиром Зеленским нет смысла, поскольку он отдал свою страну под внешнее управление иностранных сил.

    Марков также предположил, что хакерская атака на прямую линию, о которой заявила в эфире одна из ведущих, была организована спецслужбами США и других стран НАТО. Политолог не исключил, что к атаке была причастна и Украина.