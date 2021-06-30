Простыми словами объяснил логику. Политолог выделил ключевые моменты прямой линии Путина

Главной целью Владимира Путина на прямой линии было объяснить логику действий власти. Ключевые моменты общения президента с россиянами в беседе «360» назвал директор Института политических исследований Сергей Марков.

По оценке политолога, Путин в целом выступил очень убедительно. Население больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией, вакцинацией, а также с ростом цен и газификацией.

Марков отметил, что президент РФ едва ли не впервые очень развернуто высказался на тему глобального потепления. Глава государства подчеркнул, что изменение климата — это глобальная угроза и что эта проблема касается и России.

Среди международных тем, которых коснулся Путин, четко прозвучала позиция, что провокация с британским эсминцем Defender у берегов Крыма была организована не только Великобританией, но и США.

«Более того, было предположительно сказано, что Россия может в будущем и топить корабли, что никакой войны в этом случае не будет, пускай люди не волнуются», — указал политолог.

Путин очень жестко высказался и на тему Украины, отметил Марков. Позиция заключается в том, что встречаться с Владимиром Зеленским нет смысла, поскольку он отдал свою страну под внешнее управление иностранных сил.

Марков также предположил, что хакерская атака на прямую линию, о которой заявила в эфире одна из ведущих, была организована спецслужбами США и других стран НАТО. Политолог не исключил, что к атаке была причастна и Украина.