«Простой, добрый и порядочный». Вице-премьер Новак рассказал о работе с Зиничевым

Вице-премьер РФ Александр Новак пришел на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, которая проходит в Москве. Зампред правительства заявил «360», что знал Зиничева как профессионала и очень хорошего и отзывчивого человека.

«Знал его как очень простого, доброго и порядочного человека, который всегда откликался на различные ситуации и просьбы. Это огромная трагедия», — сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что Зиничев был прекрасным специалистом и профессионалом, но при этом также запомнился как просто очень хороший человек.

Проститься с Зиничевым в Москве пришли сотни людей. Выстроилась длинная очередь. После окончания церемонии гроб с телом Зиничева будет доставлен спецбортом МЧС в Санкт-Петербург, где Зиничева похоронят на Северном кладбище.

Церемонию планировал посетить и президент РФ Владимир Путин.

Евгений Зиничев скончался в возрасте 55 лет. Он погиб 8 сентября, спасая режиссера Александра Мельника. Оба умерли.