«Просто рехнулись». Песков оценил адекватность западных журналистов

Многие западные журналисты «просто рехнулись», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС, оценивая информационную адекватность зарубежных СМИ. На данный момент она сомнительна, заявил представитель Кремля.

«Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас — для нас, по крайней мере — находится под вопросом, <...> потому что все они просто рехнулись, говоря по-русски», — отметил Песков.

Он добавил, что таких представителей прессы «мы не могли бы все-таки назвать объективными».

Речь шла о выборе модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, в котором выступит президент Владимир Путин. По словам Пескова, главе государства комфортно как с отечественными, так и с зарубежными журналистами.

«Мы, как и организаторы форума, в первую очередь исходим все-таки из класса журналиста или аналитика, который выступает модератором», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что модератором станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Песков назвал ее «журналистом и медиаменеджером международного класса».