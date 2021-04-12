Политолог Владимир Джаралла обсудил с «Политикой Сегодня» итоговые заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Отмечается, что Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в Североатлантическом Альянсе и раскритиковал «аннексию Крыма», напомнив, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, Эрдоган и Зеленский обсудили сотрудничество в оборонной сфере. В частности, речь шла о поставках беспилотников Bayraktar.

Джаралла разделил заявления турецкого лидера на две группы. К первой относятся «ритуальные» слова о непризнании Крыма частью России. Это некий сигнал к США и европейским странам, которые говорят то же самое.

«Что касается поставок беспилотников, то поддержкой Украины оружием занимаются многие страны НАТО из бывшего Варшавского договора. И это происходило в самый острый период войны в Донбассе. Турция просто озвучила то, что делают и другие западные страны», — заметил собеседник издания.