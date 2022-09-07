«Просто бред собачий». Путин отреагировал на версию Запада об обстрелах ЗАЭС | 360°

Важное 07 сентября 2022, 13:20 Поделиться Telegram

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Viber «Просто бред собачий». Путин отреагировал на версию Запада об обстрелах ЗАЭС Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения в обстреле Запорожской АЭС Администрация президента России

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Россия не обстреливает Запорожскую АЭС. Такие обвинения президент России Владимир Путин назвал бредом на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин признался, что доверяет отчету миссии МАГАТЭ, но понимает, что агентство не может прямо обвинить Украину в обстрелах, потому что находится под давлением США и Европы.

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«Но это очевидные вещи. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Просто бред собачий, по-другому и сказать-то невозможно», — заявил президент.

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По его словам, западные страны признают, что это не соответствует здравому смыслу. Кроме того, на станции валяются осколки снарядов РСЗО HIMARS, которые США поставили Украине.

На территории Запорожской АЭС нет военной техники, только бойцы Росгвардии, которые охраняют ее. В этом, по словам Владимира Путина, убедились эксперты МАГАТЭ.

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