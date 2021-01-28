Прощание с Сергеем Приходько началось в Центральной клинической больнице Москвы

Началась церемония прощания с бывшим зампредом правительства РФ Сергеем Приходько. Траурное мероприятие проходит в Центральной клинической больнице.

В траурном зале ЦКБ установлен открытый гроб, расставлены венки от семьи, близких, друзей, сообщило РИА «Новости». Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.

Бывший вице-премьер умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни 26 января. В пресс-службе кабмина сообщили журналистам, что политик умер от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Лу Герига.

Смерть Приходько ранее в беседе с «360» прокомментировал член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. Сенатор назвал смерть Приходько серьезной утратой для всего государства и внешней политики страны.

Сергей Приходько работал заместителем главы администрации президента в 1998–2004 годах и помощником президента в 1997–1998 годах, в 2004–2012 годах. В январе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.