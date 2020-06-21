Прощание с экс-главой Чувашии Игнатьевым прошло в Чебоксарах

Церемония прощания с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым состоялась в Чебоксарах. Там присутствовали его родственники, экс-коллеги, а также жители республики.

Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе республиканского руководства.

В чебоксарском ледовом дворце 21 июня состоялась церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь усопшего проводили родственники, бывшие коллеги, а также жители республики пресс-служба главы Чувашии.

На церемонии прощания выступила супруга покойного Михаила Игнатьева. Она рассказала, что он очень любил жизнь и хотел жить, до самого последнего боролся с болезнью. Она рассказала, что Игнатьев всегда был готов помочь всем, кто в этом нуждался. Супруга покойного пожелала его друзьям и коллегам ценить и уважать друг друга.

Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал, что покойный прошел очень разнообразный и богатый событиями жизненный путь. Он подчеркнул, что с накопленным им колоссальным опытом трудовой и общественно-политической деятельности он смог бы еще «многое сделать».

Пришли проститься с экс-главой Чувашии и депутаты Госсовета республики, члены правительства, руководители органов местного самоуправления, а также общественники и другие. Игнатьева похоронят на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища на улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах.

Бывший глава республики скончался 18 июня от коронавирусной инфекции, которая осложнила существующие у политика проблемы с сердцем. По словам заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раисы Конашковой, некоторое время назад Игнатьев пережил обширный инфаркт, из-за которого некоторые внутренние органы начали давать сбой.