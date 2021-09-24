Просьбу «Талибана»* о приглашении в Москву проигнорировали в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал просьбу «Талибана»* пригласить их представителей в Москву. По его словам, Кремль пока предпочитает внимательно наблюдать за действиями временного правительства в Афганистане. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Мы предпочитаем сейчас самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы* в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в стране, как будут обеспечиваться данные ранее обещания», — рассказал Песков.

Заместитель министра культуры и информации Афганистана Забиулла Маджахид обратился к Москве с заявлением о том, что талибы* рассчитывают на развитие отношений с Россией и ждут приглашения. По его словам, Россию талибы* считают «важным соседом» и потому надеются на построение крепких отношений.

* Талибы, движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.