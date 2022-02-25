Прорыв водной блокады в Крыму назвали восстановлением справедливости

В Крыму заявили, что подачу воды на полуостров удалось восстановить благодаря действиям вооруженных сил РФ и принятым решениям. В парламенте республики поблагодарили российских военных.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил об этом РИА «Новости».

«Благодаря действиям российских вооруженных сил и принятым решениям, которые озвучил президент Российской Федерации, водная блокада Крыма прорвана», — подчеркнул он.

Фикс назвал возобновление работы Северо-Крымского канала восстановлением справедливости и напомнил, что его строили во времена Советского Союза.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее уточнил, что националисты создали в русле канала искусственную баррикаду. Она находилась в 16 километрах от Крыма. Водную блокады полуострова он объявил фактически завершенной.