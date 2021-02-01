«Пророссийскую» партию назвали самой популярной на Украине

Исходя из опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре кандидата. Порог в пять процентов смогли бы преодолеть: «ОПЗЖ» с результатом 22,6 процента, партия «Слуга народа», получившая 20,7 процента, «Европейская солидарность», набравшая 15,6 процента, и последняя партия «Батькивщина», с результатом 11,3 процента.

28 января депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будет избираться на второй срок.

На Украине лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука считают пророссийским политиком. Так заявил и Зеленский, сообщив, что «ОПЗЖ» получает финансирование со стороны России. Однако добавил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. В 2019 году на выборах в Верховную Раду «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала второй.