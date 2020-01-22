Проректор ТюмГУ прокомментировал назначение Фалькова

«Позиция ректора крупного вуза означает серьезные требования к личности. Необходимы лидерство, способность вести за собой, харизма, глубокое понимание психологии человека. Умение общаться с самыми разными людьми. Всем этим он наделен, и подобное уникальное сочетание качеств привело к тому, что у нас был самый яркий ректор за последние годы», — поделился проректор.

Он подчеркнул, что университет качественно изменился при Фалькове. В частности, ввели революционное явление: индивидуализацию обучения.

«Теперь студенты могут сами формировать свои маршруты», — уточнил Толстиков.

«Сам он правовед-конституционалист из школы Геннадия Чеботарева, который писал первую российскую Конституцию. При этом показал, что может решать и сложные управленческие задачи. Например, когда создавали научно-образовательный центр в Тюменской области, один из первых НОЦ в стране, он показал, что может договариваться с огромным количеством партнеров из самых разных сфер. Это и академическая наука, и прикладные институты, которые не относятся к РАН, и бизнес-партнеры. На его энергию, драйв во время формирования НОЦ невозможно было не обратить внимание», — рассказал Толстиков.

21 января президент РФ Владимир Путин назначил новых членов правительства. Министром науки и высшего образования стал ректор Тюменского государственного университета, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков.