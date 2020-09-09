Из-за новых СанПинов в домах пропадут аптеки

Разработанные Роспотребнадзором новые санитарные нормы доставки лекарств грузовым транспортом могут усложнить работу аптек, расположенных в жилых домах или сделать ее вовсе невозможной. Не все из них располагают площадкой, оборудованной козырьком и навесом.

Как сообщила газета «Известия», организовать ее под окнами квартир по закону нельзя. В отзыве Минэкономразвития требование о площадке названо избыточным. Тем более, что неясно, придется ли закрывать аптеки, которые уж работают в жилых домах. Эксперты считают, что исключить такой вариант развития событий нельзя, так как большинство аптек используют грузовую доставку. Закрытие аптек может спровоцировать рост стоимости лекарств.

«То есть, если такая [разгрузочно-погрузочная] площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил», — цитирует издание отзыв Минэкономразвития. Ведомство подчеркнуло, что Роспотребнадзор не провел анализ последствий новых регуляционных норм.

Там ответили, что речь идет именно о погрузочно-разгрузочных местах. В уже действующих нормах сказано, что под окнами жилых квартир нельзя разгружать материалы или продукцию магазинов. Граждане чаще всего жалуются на нарушение условий проживания из-за шума с улицы.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сказала, что обычно норма о нарушении условий проживания к аптекам не применяется.

«Мы уже направили свой негативный отзыв в адрес Роспотребнадзора, указав, что многие нормы сложно выполнить. За редким исключением дистрибьюторы доставляют в аптеки препараты на грузовом транспорте», — она отметила, что для организации специальной площадки потребуется разрешение собственников здания, которые не всегда к этому готовы. В небольших населенных пунктах это может стать проблемой.

Неволина добавила, что из-за новых норм количество аптек может сократиться, а уменьшение их числа снизит и конкуренцию, что в свою очередь может привести к подорожанию медикаментов.

Ранее сообщалось, что в проекте новых СанПинов магазинам-ритейлерам было запрещено перевозить в одной машине химию и продукты питания.