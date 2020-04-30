«Пронизано ненавистью». Сенатор Джабаров — о призыве Рады усилить давление на Россию
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT постановление украинского парламента об обращении к зарубежным коллегам с призывом усилить давление на Москву.
«Мне кажется, трудно охарактеризовать подобное выступление. Потому что оно пронизано какой-то ненавистью к нашей стране, хотя Россия для этого ничего не делала», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.
По мнению парламентария, все призывы украинской стороны ни к чему не приведут, поскольку они бессмысленны и лишь ухудшают отношения с Россией. Он напомнил, что это происходит на фоне пандемии коронавируса, когда весь мир пытается начать сотрудничество и люди помогают друг другу медикаментами.