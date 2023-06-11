Власть 11 июня 2023, 15:27 Промышленную кооперацию ЕАЭС назвали основой технологического суверенитета Премьер Мишустин объявил о договоренностях промышленной кооперации стран ЕАЭС РИА «Новости»

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Правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе прошедшего в Сочи заседания договорились о дальнейшем углублении промышленной кооперации предприятий для обеспечения технологического и экономического суверенитета. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Отрывок интервью корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава российского правительства подчеркнул, что углубление промышленной кооперации стало самым главным пунктом, по которому участникам заседания кабминов стран ЕАЭС удалось договориться.

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«Мы посетили выставку „Евразия наш дом“, где увидели примеры такой промышленной кооперации. Были около 200 представителей компаний всех наших стран и они показывали, насколько это возможно построить свой технологический и финансовый суверенитет», — заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что рассчитывает на реализацию всех проектов, о которых договорился с коллегами из других стран Евразийского экономического союза.

О необходимости увеличения совместных производств стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что такая трансформация промышленности усилит технологический суверенитет и снизит зависимость от поставок технологий из западных стран.

Продукцию совместных предприятий российский лидер предложил сопровождать знаком качества «Сделано в ЕАЭС» и вывести этот бренд на мировые рынки.