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05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Премьер Мишустин объявил о запуске промышленной ипотеки в России

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Российское правительство запускает программу промышленной ипотеки. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его слова процитировал ТАСС.

Мишустин отметил, что эта мера станет новым инструментом поддержки промышленных предприятий

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«Постановление подготовлено, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости», — сказал он.

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При этом глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что максимальный объем льготного займа по промышленной ипотеке составит 500 миллионов рублей. По его словам, такой суммы должно хватить для покупки 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости.

Примерно столько достаточно на сегодняшний день для размещения небольшого, среднего размера завода, либо это касается нескольких цехов крупного предприятия», — сказал он.

Мантуров сказал, что новый формат кредитования будут оформлять на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для инновационных технологических компаний ставку снизят до 3%.

Правительство РФ

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