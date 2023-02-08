Власть 08 февраля 2023, 12:44 Прокуратура запросила 23 года колонии для Фургала РИА «Новости»: сторона обвинения запросила для Фургала 23 года колонии РИА «Новости»

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Сторона обвинения со стороны государства попросила суд приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из здания суда.

Заседание прошло в Мособлсуде. Сторона обвинения обосновала свою просьбу вердиктом присяжных.

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«Прошу <…> окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима», — заявил один из гособвинителей.

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Он озвучил эту просьбу на стадии обсуждения последствий вердикта. В это время шли прения сторон.

В начале февраля участники судебных слушаний признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения. Кроме того, экс-губернатора Хабаровского края уличили в обороте оружия. Однако по данному эпизоду истек срок давности.

Присяжные сошлись во мнении, что Фургал не заслуживает снисхождения при выборе меры наказания.