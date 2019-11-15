Прокуратура проверит высказывание Собчак о принадлежности Крыма

В ответ на направленный Партией ветеранов России запрос, столичная прокуратура проверит интервью телеведущей и экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак украинской радиостанции на наличие признаков экстремизма.

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Об этом сообщается на сайте партии. В тексте указано, что речь идет об эфире украинской радиостанции «Новое время» от 6 сентября 2019 года. Оно называлось «Ксения Собчак: чей Крым, отношения с Путиным, восторг от Зеленского и «братские народы». В нем телеведущая заявила, что российская сторона «нарушила международные договоренности», и территория Крымского полуострова должна быть возвращена Украине.

Лидер партии Ильдар Резяпов счел заявление Собчак экстремизмом и подал заявление в прокуратуру.

«Материалы дела в установленном порядке направлены в ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр» для проведения психолого-лингвистической экспертизы», — говорится в сообщении партии.

Крым вошел в состав Российской Федерации в результате референдума, состоявшегося весной 2014 года.

Несмотря на недовольство Киева президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.