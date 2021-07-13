Прокуратура Петербурга завела дело из-за ожогов у подростка во время операции

Прокуратура Красносельского района по материалам проведенной проверки возбудила уголовное дело в связи с получением несовершеннолетним ожогов при оказании медицинских услуг. Ожоговые раны получил 17-летний подросток в одном из городских больниц.

В прокуратуре сообщили, что 6 июля несовершеннолетнему были оказаны услуги, не соответствующие требованиям безопасности, повлекшие причинение вреда его здоровью. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

В петербургском Следкоме также возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ведомство сообщило, что подросток получил ожоги II–III степени в области шеи, верхней трети груди и правого плеча, и правового и левого надплечья.

Речь идет о пациенте Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий на Авангардной улице. По данным «Фонтанки», подросток получил травмы во время процедуры с применением электрохирургического скальпеля. Ему удаляли пупочную грыжу и родинки на лбу и затылке. Юношу перевели в ожоговое отделение.

В больнице изданию сообщили, что в медцентре для выяснения причин случившегося уже создана специальная комиссия. Возможно, вместо антисептиков использовался спирт, который мог воспламениться при контакте с электроприбором, чья исправность тоже проверяется.

По словам врачей, угрозы для жизни пациента нет.