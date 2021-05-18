Москвичка спаивала 14-летнюю дочь и заставляла спать со взрослыми

Четырнадцатилетняя жительница столичного района Южное Медведково продолжительное время не посещает школу. Она также сообщила, что совместно с матерью в квартире, где проживает на улице Молодцова, употребляла спиртные напитки. Их покупала мать.

Межрайонной прокуратуре Бабушкинского района также стало известно, что в отношении девочки совершались противоправные действия, нарушавшие ее половую неприкосновенность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуроры намерены провести проверку обстоятельств и причин произошедшего, а также дать оценку действиям уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия и исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка матерью девочки.

На днях жительница подмосковного Ломоносова обвинила экс-супруга в растлении общих детей трех и пяти лет. Несовершеннолетние живут с матерью, у отца они были в гостях. Следком решает вопрос о возбуждении уголовного дела.