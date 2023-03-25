Власть 25 марта 2023, 10:31 Проклинают страну, живя на ее деньги. Медведев предложил изменения в закон об иноагентах Зампред СБ Медведев предложил запретить иноагентам получать доход из России

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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте» предложил запретить иноагентам получать доход из российских источников. Он вспомнил о писателе Борисе Акунине, который «уехал и проклинает страну», но по его книгам продолжают ставить фильмы в России. Фрагмент монолога политика на эту тему опубликовало РИА «Новости».

«Хотели уехать — уехали. Если тихо сидят — их право сидеть… и возвращаться — это личный выбор каждого, за него осуждать с правовой точки зрения невозможно. Бросать свою страну в сложную минуту — аморальный поступок, но это другая история», — заметил Медведев.

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По его словам, одно дело — те, кто «что-то намолотил» и публично раскаялся, если при этом не дошло до уголовного преступления. Такие могут вернуться и продолжать трудиться на благо страны. Совсем другое дело — уехавшие, которые дискредитируют ВС России.

«Те, кто живет там и получает деньги из источников России, а еще, по сути, совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших ВС… это и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иноагентами, имеют не только определенный статус, но и не имеют права получать доход из источников в России», — подчеркнул зампред Совбеза.

В этой связи он вспомнил об Акунине, назвал талантливым писателем, но напомнил, что он «уехал, проклинает страну, СВО и наши вооруженные силы, ребят, которые сражаются». Однако российские СМИ и компании продолжают ставить произведения по его книгам.

«Почему только по его? Полно других произведений о различных исторических фантасмагориях. „Азазель“ в четвертый раз поставили. Зачем?» — задался вопросом политик.