В новогодней Москве пройдут антиковидные рейды

Столичные власти продолжат контролировать соблюдение антикоронавирусных мер в заведениях общепита, торговых и развлекательных центрах, а также в местах массового скопления граждан. Рейды будут проводиться на протяжении всех новогодних праздников.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Для контроля за соблюдением правил будут использоваться все технические средства. В том числе, камеры видеонаблюдения.

«Полиция, Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан. Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. И эту работу будем продолжать все праздничные дни», — приводит слова чиновника «Российская газета».

Он добавил, что ответственность за безопасность во время пандемии лежит не только на юридических лицах, но и на простых горожанах.

Накануне глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк рассказал, что в Москве ежедневно фиксируется более 150 случаев нарушения санитарных требований в местах торговли и заведениях общепита. С 12 мая масочно-перчаточный режим был нарушен в Москве более 285,5 тысячи раз.