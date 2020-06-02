В Госдуме придумали, как удвоить производство золота

Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Игорь Ананских подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы, и планируют внести его на рассмотрение парламентариев в середине июня. Они считают, что таким образом смогут вдвое увеличить производство золота в России.

Об этом они сообщили газете «Известия». По мнению Дмитрия Ионина, аффинажные (перерабатывающие драгметаллы) заводы России загружены не на полную мощность. На 11 предприятиях производится около 300 тонн золота в год. Однако в Швейцарии на четырех заводах перерабатывают около 3,3 тысяч тонн.

Игорь Ананских сообщил изданию, что в результате отмены 20% ввозного НДС производство золота в России увеличится в два раза.

Коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров в беседе с «Известиями» предположил, что загрузка предприятий может увеличиться за счет импорта металла из Средней Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас доля переработанного в России золота составляет 7% мирового объема.

В конце мая стало известно, что в прошлом месяце вложения российских банков в золото сократилось на 6,1% до 296,6 миллиардов рублей. Количество этого драгоценного металла за месяц снизилось на 4,6 тонны, за последние полгода — на 17 тонн.