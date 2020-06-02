В Госдуме придумали, как удвоить производство золота
Об этом они сообщили газете «Известия». По мнению Дмитрия Ионина, аффинажные (перерабатывающие драгметаллы) заводы России загружены не на полную мощность. На 11 предприятиях производится около 300 тонн золота в год. Однако в Швейцарии на четырех заводах перерабатывают около 3,3 тысяч тонн.
Игорь Ананских сообщил изданию, что в результате отмены 20% ввозного НДС производство золота в России увеличится в два раза.
Коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров в беседе с «Известиями» предположил, что загрузка предприятий может увеличиться за счет импорта металла из Средней Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас доля переработанного в России золота составляет 7% мирового объема.
В конце мая стало известно, что в прошлом месяце вложения российских банков в золото сократилось на 6,1% до 296,6 миллиардов рублей. Количество этого драгоценного металла за месяц снизилось на 4,6 тонны, за последние полгода — на 17 тонн.